La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, llevará adelante una nueva edición del programa “Salud en tu Barrio” en barrio Caribe, con el objetivo de acercar servicios sanitarios y fortalecer las tareas de prevención y promoción en territorio.

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El operativo se desarrollará desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de mayo, en el horario de 9 a 14, en la sede ubicada en Juan B. Justo 9193. Durante esas jornadas, vecinos y vecinas podrán acceder a vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en centros de salud y charlas informativas sobre dengue y prevención del ACV.

Además, de lunes a viernes funcionará un móvil odontológico, de 9 a 13, que brindará atención a niños y adultos, controles para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y atención de urgencias. También se ofrecerán recomendaciones para el cuidado e higiene bucal.

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El miércoles se realizará un taller de odontopediatría enfocado en la promoción de la salud bucal infantil, junto con consultas ginecológicas y actividades educativas para la comunidad.

El viernes 8, en tanto, se sumarán controles oftalmológicos para niños y un taller de RCP a las 10, con inscripción previa en el lugar. Ese mismo día se llevará a cabo una jornada de vacunación antirrábica de 9 a 12, destinada a perros y gatos mayores de tres meses. Desde el área recordaron que no se vacuna a hembras preñadas o en período de lactancia.

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En cuanto a las condiciones, los perros deberán asistir con correa y collar, y con bozal en el caso de razas consideradas potencialmente peligrosas. Los gatos, por su parte, deberán ser trasladados en transportadoras o bolsos cerrados.

Por otro lado, el Consultorio Móvil de Atención Médica —destinado a mayores de 18 años, estará presente en el mismo punto el martes 5 y jueves 7, también de 9 a 14.