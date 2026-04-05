La Secretaría de Salud del municipio despliega esta semana dos puntos de atención gratuita en la ciudad. Ambos funcionan del lunes 6 al viernes 10 de abril, de 9 a 14.

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En la Fundación PUPI (Mario Bravo 6420) durante toda la semana habrá vacunación de calendario, antigripal y COVID, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, y charlas sobre dengue y ACV. El móvil odontológico estará el lunes, martes y miércoles.

Por día, los servicios adicionales son: el martes, vacunación contra hepatitis B, testeo de hepatitis C y consultas ginecológicas; el miércoles, atención pediátrica con turno en la sede; el jueves, taller de RCP con inscripción previa en el mismo lugar.

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Sociedad de Fomento Playa Los Lobos (Los Narvales esquina calles 6 y 11): Vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para Centros de Salud, y charlas sobre dengue, ACV y tenencia responsable de mascotas. El miércoles habrá consultas ginecológicas y talleres de odontopediatría para niños y niñas. El móvil odontológico estará el jueves y viernes.

El Consultorio Móvil de Atención Médica, para mayores de 18 años, funcionará en este mismo lugar el martes 7, miércoles 8 y jueves 9, también de 9 a 14.

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En ambos puntos se realizarán castraciones de animales de lunes a viernes. Los dueños deben presentarse con la mascota antes de las 8, acreditar mayoría de edad con DNI y concurrir con un solo animal. El jueves habrá vacunación antirrábica gratuita de 9 a 12, para perros y gatos mayores de tres meses —excepto hembras preñadas o en lactancia—. Los perros deben ir con correa y collar; las razas consideradas potencialmente peligrosas, también con bozal. Los gatos deben trasladarse en transportadora, mochila o bolso.

Más información en mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio