La Secretaría de Salud, continuará esta semana con el programa “Salud en tu Barrio”, que funcionará del 2 al 6 de marzo, de 9 a 14, en el CEB Barrio Santa Rosa del Mar y en la Delegación Batán.

El primer dispositivo se instalará en el CEB de Santa Rosa del Mar, ubicado en calle 433 entre 56 y 58. Allí se aplicarán vacunas de calendario, antigripal y COVID, se realizarán testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en los Centros de Salud y charlas de prevención del dengue.

Durante la semana también habrá controles odontológicos (lunes y martes), controles pediátricos (martes, miércoles y jueves), talleres de odontopediatría (jueves y viernes) y un taller de RCP el viernes 6 a las 14, con inscripción previa en la sede.

Por su parte, el segundo dispositivo funcionará en la Delegación Batán, en calle 145 y 132, también de 9 a 14. Allí se brindarán vacunas de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos y charlas sobre tenencia responsable y prevención del dengue. El miércoles se sumarán controles odontológicos infantiles, talleres de odontopediatría y consultas ginecológicas.

En ese mismo lugar, el Consultorio Móvil de Atención Médica atenderá a mayores de 18 años el martes 3, miércoles 4 y jueves 5, en el mismo horario.

Más información en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.