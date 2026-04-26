Los dispositivos de “Salud en tu barrio” estarán del 27 a 30 de abril en Belisario Roldán y Las Américas. El horario será de 9 a 14hs y, del martes al jueves, estará presente el Consultorio Móvil de Atención Médica en el barrio Belisario Roldán.

Ads

La iniciativa desarrollada por la Secretaría de Salud busca brindar diferentes controles de prevención. Estos móviles itinerantes están pensados para reforzar y complementar la atención que se brinda en los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS).

Uno de los dispositivos funcionará desde el lunes hasta el jueves en la Sociedad de Fomento Las Américas (Finochietto 137). Realizarán vacunación de calendario, antigripal y Covid. También testeos de VIH y Sífilis.

Ads

Por otro lado gestionarán turnos para especialidades en CAPS, charlas de concientización sobre el dengue y el ABC del ACV.

Puede interesarte

Estos móviles también tendrán, algunos días, móviles odontológicos, talleres de odontopediatría, consultas ginecológicas y talleres de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar). También se realizarán castraciones de animales presentandote con tu mascota antes de las 8.

Ads

La Dirección de Zoonosis remarco que se admitirá solo un animal por persona para garantizar la accesibilidad. Es necesario que la persona sea mayor de edad. El jueves estará disponible la aplicación de la vacuna antirrábica, de 9 a 12hs. No se permiten hembras preñadas o en lactancia en esta etapa. Solo los animales mayores de tres meses obtendrán el servicio gratuito.

El otro dispositivo se encontrará en la Asociación Vecinal de Fomento Belisario Roldán (Rawson 7750). Con los mismos servicios y gestiones del dispositivo de Las Américas.

Para más información sobre los dispositivos de “Salud en tu barrio” podés ingresar en: www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio