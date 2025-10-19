La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).



Desde el lunes 20 de octubre al viernes 24 de octubre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Sociedad de Fomento Las Heras, ubicada en Heguilor 2745.



En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.



Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Es importante aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental. El jueves y viernes habrá talleres de odontopediatría para niños y niñas y controles odontológicos. Mientras que el jueves se hará una capacitación de RCP a las 14 (los interesados deben inscribirse en la sociedad de fomento) y controles de glaucoma y oftalmológicos para niños.



Asimismo, de lunes a viernes, se efectuarán castraciones de mascotas en la sede de la Sociedad de Fomento (las personas interesadas deberán presentarse antes de las 8).



Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en la Sociedad de Fomento El Progreso, de Tripulantes del Fournier 5450, de 9 a 14.



Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.



Además, el lunes, martes y miércoles habrá controles odontológicos y, el lunes a las 10, charlas sobre RCP y Primeros Auxilios. El miércoles se llevarán a cabo talleres de odontopediatría para niñas y niños y consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

