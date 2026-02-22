La Secretaría de Salud de General Pueyrredon continúa con sus operativos itinerantes para reforzar la atención de los CAPS. Los dispositivos funcionarán de 9:00 a 14:00, ofreciendo vacunación de calendario, testeos de VIH/Sífilis y gestión de turnos para especialistas.

Sociedad de Fomento Jardín de Peralta Ramos (La Golondrina 136)

Odontología: Controles lunes y martes; talleres infantiles jueves y viernes.

Controles lunes y martes; talleres infantiles jueves y viernes. RCP: Taller el jueves 26 a las 14:00 (requiere inscripción previa en la sede).

Taller el jueves 26 a las 14:00 (requiere inscripción previa en la sede). Zoonosis: Castraciones de lunes a viernes (presentarse antes de las 08:00, un animal por persona).

Castraciones de lunes a viernes (presentarse antes de las 08:00, un animal por persona). Extras: Charlas sobre Dengue y vacunación COVID/Antigripal.

Polideportivo Libertad (Ituzaingó 8350)

Consultorio Móvil (Mayores de 18): Atención médica el martes 24, miércoles 25 y jueves 26.

Atención médica el martes 24, miércoles 25 y jueves 26. Ginecología: Consultas y educación comunitaria el miércoles 25.

Consultas y educación comunitaria el miércoles 25. Odontología: Móvil disponible miércoles, jueves y viernes.

Móvil disponible miércoles, jueves y viernes. Zoonosis: Charlas sobre tenencia responsable y prevención de Dengue Para las castraciones, recordá que el cupo es limitado y se atiende por orden de llegada desde temprano.