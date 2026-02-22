Salud en tu Barrio: el cronograma de atención para esta semana
Los dispositivos municipales se instalan del 23 al 27 de febrero en el Jardín de Peralta Ramos y el Polideportivo Libertad.
La Secretaría de Salud de General Pueyrredon continúa con sus operativos itinerantes para reforzar la atención de los CAPS. Los dispositivos funcionarán de 9:00 a 14:00, ofreciendo vacunación de calendario, testeos de VIH/Sífilis y gestión de turnos para especialistas.
Sociedad de Fomento Jardín de Peralta Ramos (La Golondrina 136)
- Odontología: Controles lunes y martes; talleres infantiles jueves y viernes.
- RCP: Taller el jueves 26 a las 14:00 (requiere inscripción previa en la sede).
- Zoonosis: Castraciones de lunes a viernes (presentarse antes de las 08:00, un animal por persona).
- Extras: Charlas sobre Dengue y vacunación COVID/Antigripal.
Polideportivo Libertad (Ituzaingó 8350)
- Consultorio Móvil (Mayores de 18): Atención médica el martes 24, miércoles 25 y jueves 26.
- Ginecología: Consultas y educación comunitaria el miércoles 25.
- Odontología: Móvil disponible miércoles, jueves y viernes.
Zoonosis: Charlas sobre tenencia responsable y prevención de Dengue
Para las castraciones, recordá que el cupo es limitado y se atiende por orden de llegada desde temprano.
