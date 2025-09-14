La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 15 al viernes 19, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la Fundación Pupi Construyendo Un Nosotros, ubicada en av. Mario Bravo 6420.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

Además, martes, miércoles y jueves se llevarán a cabo controles pediátricos y se completarán las libretas. Es importante aclarar que los turnos de pediatría se solicitan previamente en el dispositivo.

En tanto, el martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental. El jueves habrá un taller de odontopediatría para niños y niñas, controles de glaucoma y controles odontológicos. Mientras que el viernes se realizará una capacitación de RCP a las 14, taller de odontopediatría para niños y niñas y controles odontológicos.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en Sociedad de Fomento de Punta Mogotes, ubicada en Lebensohn 2250, de 9 a 14.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y dengue.

Además, el lunes a las 10 habrá charlas sobre RCP y Primeros Auxilios. El miércoles se llevarán a cabo Talleres de odontopediatría para niñas y niños y consultas ginecológicas y educación a la comunidad. Lunes, martes y miércoles se realizarán controles odontológicos.

En tanto, el jueves habrá asesoramiento y orientación sobre Salud Mental con agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA) y, también, vacunación antirrábica de mascotas.

Asimismo, el tercer dispositivo de Salud en tu Barrio funcionará el viernes 19 de 10 a 14 en la Fundación Pupi Construyendo Un Nosotros, ubicada en av. Mario Bravo 6420.

Se realizará una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y una encuesta sobre factores de riesgo. Además, se llevarán a cabo controles glucémicos y se brindarán pautas de educación en diabetes.

Asimismo, se realizará un taller de cesación tabáquica, un taller de alimentación saludable y se brindará consejería nutricional.

Durante toda la jornada, se aplicarán vacunas de calendario, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.