La Municipalidad informó que durante el ciclo lectivo 2026 continuará el programa Red de Sonrisitas, una propuesta orientada a la promoción y el cuidado de la salud bucal destinada a los estudiantes de las escuelas primarias municipales del distrito.

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La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Educación y apunta a fortalecer hábitos saludables desde los primeros años de escolarización mediante acciones de prevención, concientización y control odontológico.

Entre las actividades previstas se encuentran jornadas de actualización docente, talleres sobre hábitos saludables, controles odontológicos, derivaciones a Centros de Atención Primaria de la Salud y la distribución de cepillos y cremas dentales para los alumnos beneficiarios. Además, desde la Secretaría de Salud se articulan los controles con la División Salud Escolar y con la carrera de Odontología de la Universidad FASTA.

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Durante el año también se desarrollarán capacitaciones, talleres educativos y controles de salud bucal, junto con la entrega de kits de prevención odontológica. Estas acciones se enmarcan en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires, que incorpora la salud como contenido transversal en la formación de los estudiantes.

El programa se desarrolla desde 2004 con el objetivo de promover el bienestar integral de los estudiantes mediante acciones preventivas, instancias de concientización y trabajo conjunto con profesionales. La iniciativa busca fortalecer hábitos saludables desde los primeros años de escolarización y consolidar el vínculo entre escuela, familia y comunidad.

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Desde el municipio señalaron que, si bien la prevención primaria debe realizarse en todos los grupos etarios y sociales, la inclusión de niños del nivel primario busca proteger su vulnerabilidad y garantizar su derecho constitucional a la salud. En este marco, las escuelas son consideradas espacios clave para el desarrollo de estas acciones.

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En los 22 años de implementación del programa se distribuyeron más de 100.000 kits de higiene bucal a estudiantes de Mar del Plata y Batán. Esto fue posible gracias a la adhesión de Red de Sonrisitas al programa internacional Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes, que llega cada año a más de 50 millones de familias en 80 países.

Además, en el marco del Mes de la Salud Bucal se desarrollaron concursos literarios y artísticos con el objetivo de promover la producción y la creación artística vinculada al cuidado de la salud. El año pasado, el programa fue invitado al Congreso Mundial de Promoción de la Salud realizado en Abu Dhabi, reconocimiento que destacó su trayectoria y proyección.

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La iniciativa se lleva adelante con la colaboración de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad FASTA, el programa Sonrisas Brillantes, Futuros Brillantes de Colgate-Palmolive Argentina, el Grupo Fava, el Rotary Club Del Mar de Mar del Plata, el Rotary Oral Health Group y la Oficina Regional para América Latina de la Unión Internacional para la Educación para la Salud y Promoción de la Salud. También participan fonoaudiólogas del Sistema Educativo Municipal, nutricionistas de la División Nutrición y Odontología de la Secretaría de Salud y estudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad FASTA.