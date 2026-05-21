Un hombre de 31 años fue aprehendido durante la madrugada de este jueves en el barrio Juramento de Mar del Plata, acusado de intentar robar herramientas del interior de un vehículo tras ingresar a una vivienda escalando el muro perimetral.

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El hecho ocurrió en inmediaciones de García Lorca y Posadas, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un intruso dentro de un terreno particular. Según denunció el propietario, el sospechoso habría saltado el portón de ingreso y estaba retirando elementos de un automóvil estacionado en el lugar.

Personal de Prefectura Naval Argentina acudió rápidamente al sitio y logró localizar a un hombre con características coincidentes a las aportadas por el denunciante. Posteriormente, el sujeto fue reconocido por la víctima como el presunto autor del intento de robo.

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El damnificado, un hombre de 55 años, constató daños menores en la cerradura de su Peugeot 206 y el faltante de una caja de herramientas junto a un cargador de destornillador portátil que se encontraban dentro del vehículo.

Tras la intervención de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana Caro, se dispuso la notificación del imputado por el delito de “robo agravado por escalamiento en grado de tentativa”, además del relevamiento de cámaras de seguridad y demás actuaciones de rigor. Finalmente, los elementos sustraídos fueron restituidos a su propietario y el aprehendido quedó a disposición de la Justicia.

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