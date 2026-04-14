El proceso de modernización del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) sigue mostrando resultados concretos. Durante marzo, el Servicio de Imágenes alcanzó un nivel de actividad que marca un salto de calidad en la salud pública, con cerca de 10.000 estudios mensuales realizados.

Ads

Puede interesarte

Según los datos oficiales, más de 4.400 pacientes pasaron por el área en ese período. Sin embargo, el impacto es aún mayor si se tiene en cuenta la complejidad de los casos: cada persona requiere, en promedio, entre dos y tres estudios por distintas zonas del cuerpo, lo que eleva significativamente el volumen total de imágenes procesadas.

Ads

Uno de los ejes de esta transformación es la incorporación de un nuevo tomógrafo de última generación, considerado el corazón de la inversión realizada por el Ministerio de Salud bonaerense. El equipo permite obtener imágenes de alta resolución en menor tiempo, reduciendo la exposición del paciente y mejorando la precisión diagnóstica.

Solo en marzo se realizaron 1.289 tomografías, abarcando tanto la demanda programada como las urgencias de guardia y pacientes internados. Además, el sistema cuenta con inteligencia artificial aplicada, lo que facilita la detección de patologías complejas con un nivel de exactitud que antes no estaba disponible en el ámbito público.

Ads

El crecimiento del servicio no se limita a la tomografía. El resto de las áreas también muestran una alta actividad: se realizaron 1.817 radiografías, 847 ecografías, 443 resonancias y 78 mamografías, consolidando una cobertura integral en diagnóstico por imágenes.

Desde la dirección del hospital destacan que este avance responde a una política que apuesta a la tecnología como herramienta de equidad. En ese sentido, remarcan que el volumen y la calidad de los estudios permiten que pacientes del sistema público accedan a prestaciones comparables con las de los centros privados más avanzados del país.