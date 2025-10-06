Más de veinte oficiales oficiales de la Brigada de Investigaciones N.º 2 de Orán fueron suspendidos por las autoridades de Salta ante el faltante de 62,5 millones de pesos, que permanecían bajo custodia judicial tras un operativo realizado en abril.

El dinero había sido secuestrado por orden de la Fiscalía de Orán en el marco de una causa por robo y se encontraba almacenado en dependencias de la brigada a la espera de su restitución a los propietarios.

La irregularidad salió a la luz cuando, al disponerse la devolución de los fondos, se detectó la ausencia de una suma considerable, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Penal 1 de Orán, encabezada por Daniela Murua.

El jefe de la Policía de Salta, Diego Antonio Bustos, dialogo con medios provinciales y detalló el procedimiento seguido tras el hallazgo: “Todos fueron suspendidos de manera automática para garantizar la transparencia en la investigación. Nosotros actuamos de inmediato y dejamos que la Fiscalía avance con sus pericias”.

La suspensión preventiva de los 21 oficiales de la brigada responde a la necesidad de evitar cualquier interferencia en el proceso judicial y permitir que los investigadores actúen sin condicionamientos.

Fuente: Infobae