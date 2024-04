Las universidades nacionales de Argentina convocaron a una marcha federal para este martes a las 16 en defensa de la educación pública por la falta de presupuesto para el mantenimiento de los servicios y los salarios.

En los últimos días, diversas casas de estudios han manifestado que tuvieron que cortar los servicios básicos o reducir el uso para evitar el cierre definitivo.

Sin embargo, estiman que de no cambiar la situación, algunas de las principales universidades del país, reconocidas dentro de las mejores de Latinoamérica, tendrán que cerrar sus puertas a partir del segundo cuatrimestre.

Respecto de la jornada programada para este martes a partir de las 16, Alfredo Lazzeretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, declaró en diálogo con El Marplatense: “Nos preparamos con mucho optimismo porque pensamos que va a haber una importante convocatoria”.

Asimismo, señaló que “mañana no salimos a la calle sólo por el presupuesto universitario o la cuestión salarial que están atravesando docentes y no docentes, sino que salimos en defensa de la educación como un bien social y que por lo tanto tiene que ser garantizado por el Estado”.

Por lo que en esta convocatoria, “salimos en defensa de la educación pública que es la única que garantiza la igualdad de oportunidades, y en particular, a lo que los universitarios se refiere, salimos por el derecho de todos los jóvenes a estudiar”.

A su vez hizo una comparación con países que promueven la educación arancelada: “En Argentina no hay universidades para ricos y pobres, sino que universidades de excelencia para todos los jóvenes que quieren estudiar”.

“Estamos convencidos de que eso es muy positivo porque en un S. XXI donde el conocimiento tiene tanta importancia en el mundo de la producción y el trabajo, es fundamental la capacitación de nuestros ciudadanos, de los vecinos, y en ese sentido necesitamos que haya más personas que tengan la posibilidad de acceder a la educación superior”, continuó.

En este contexto, aseguró que “mañana mucha gente nos va a acompañar, que están a favor de la movilización. Así que aprovecho para convocaron a todos a que nos acompañen todos en la ciudad en la que vivan para defender la educación pública”.

Sobre la decisión del gobierno de no renovar el presupuesto para la educación superior, enfatizó que “lo hace porque no cree en el sistema, en la educación pública y no consideran que todo el mundo debe tener acceso a la educación superior”.

“Tienen una mirada diametralmente opuesta, reivindican el sistema de los vouchers que no funcionó ni en Chile ni Suecia. Así que hay una mirada distinta de todo lo que es la cuestión educativa y como no tienen mayoría para modificar las leyes ni la constitución, optan por la vía del financiamiento manejando arbitrariamente los recursos que pagamos todos”, agregó.

En conclusión, expresó que “está de moda la frase con la nuestra se aumentan, también con la nuestra quieren desfinanciar la educación pública. Por eso mañana hay que salir a la calle para decir que con la educación pública no”.