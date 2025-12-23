Salidera en La Plata: le pincharon una goma, fue a la gomería y le robaron $15 millones
Los ladrones huyeron en una camioneta, pero fueron detenidos tras una persecución policial que permitió recuperar todo el efectivo.
Un enfermero de 50 años fue asaltado este lunes en una modalidad de salidera bancaria luego de retirar $15 millones de una sucursal ubicada en la zona de 44 entre 26 y 27, en La Plata. Los delincuentes le pincharon una rueda de su camioneta y lo sorprendieron cuando se detuvo en una gomería para repararla.
Según el parte policial, la víctima notó el neumático desinflado pocos minutos después de salir del banco y decidió frenar para solucionar el inconveniente. En ese momento, una pareja de ladrones lo empujó, rompió un vidrio del vehículo y se llevó una mochila con el dinero.
Tras el robo, los sospechosos escaparon a pie y luego abordaron una camioneta azul para intentar huir de la zona. El Comando de Patrullas montó un operativo cerrojo y se inició una persecución que fue registrada por cámaras municipales.
La fuga terminó en la intersección de Camino Centenario y 509, donde los delincuentes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie, pero fueron detenidos a pocos metros por efectivos policiales.
Los aprehendidos ya contaban con antecedentes penales en Quilmes y Berazategui. En el interior de la camioneta se recuperó la totalidad del dinero robado, además de un celular, guantes, un largavista y una aguja metálica utilizada para pinchar el neumático.
La causa quedó en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata, que imputó a los acusados por el delito de robo calificado. En las próximas horas serán indagados mientras continúa la investigación para determinar si participaron en otros hechos similares.
Fuente: TN
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión