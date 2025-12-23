Un enfermero de 50 años fue asaltado este lunes en una modalidad de salidera bancaria luego de retirar $15 millones de una sucursal ubicada en la zona de 44 entre 26 y 27, en La Plata. Los delincuentes le pincharon una rueda de su camioneta y lo sorprendieron cuando se detuvo en una gomería para repararla.

Según el parte policial, la víctima notó el neumático desinflado pocos minutos después de salir del banco y decidió frenar para solucionar el inconveniente. En ese momento, una pareja de ladrones lo empujó, rompió un vidrio del vehículo y se llevó una mochila con el dinero.

Tras el robo, los sospechosos escaparon a pie y luego abordaron una camioneta azul para intentar huir de la zona. El Comando de Patrullas montó un operativo cerrojo y se inició una persecución que fue registrada por cámaras municipales.

La fuga terminó en la intersección de Camino Centenario y 509, donde los delincuentes abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie, pero fueron detenidos a pocos metros por efectivos policiales.

Los aprehendidos ya contaban con antecedentes penales en Quilmes y Berazategui. En el interior de la camioneta se recuperó la totalidad del dinero robado, además de un celular, guantes, un largavista y una aguja metálica utilizada para pinchar el neumático.

La causa quedó en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata, que imputó a los acusados por el delito de robo calificado. En las próximas horas serán indagados mientras continúa la investigación para determinar si participaron en otros hechos similares.

Fuente: TN