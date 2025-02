A raíz de la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el politólogo Franco Della Vella cuestionó que fue una “decisión estratégica muy desacertada" y que en realidad “no le hace perder soberanía a los estados”, como planteó el Gobierno.

La medida se debió a que, según Milei, las autoridades de la organización fueron “los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó cometer, en complicidad con todos los Estados que tomaron sus directivas, uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia”.

Al respecto, comentó que fue “una decisión estratégica muy desacertada porque el país se queda afuera de avances en materia científica y tecnológica, específicamente en sanidad, a la que pueden acceder todos los países miembro, que son prácticamente todos los estados nacionales del mundo, salvo pocos como Estados Unidos y Argentina”.

En tanto a las razones de esa elección, el licenciado en Ciencia Política sostuvo que se debió a que “la agenda de Javier Milei es cada vez más similar a la de Donald Trump, que también retiró a su país de la OMS”, y porque el presidente “tiene una agenda antitecnocracia y antimultilateral”, es decir que “prefiere que las relaciones internacionales sean de personas a persona, o de empresa a empresa, pero de ninguna manera con el multilateralismo que él desprecia y siente que le hace perder capacidad de decisión a los ciudadanos que representa”.

A su vez, al ser consultado por el concepto de tecnocracia, explicó que son “burócratas técnicos de los distintos organismo internacionales que le hacen perder capacidades estatales o decisiones soberanas a los estados nacionales”.

Puede interesarte

“Si uno mira a las personas cercanas a Trump, uno ve que son tecnócratas pero no burócratas. Son empresarios, técnicos, expertos en IA o autos inteligentes, que no forman parte de estos organismos e incluso muchos los desprecian”, resaltó Della Vella en diálogo con “Los datos del día”, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

Por otra parte, se refirió a la OMS y la definió de la siguiente manera: “Es un organismo técnico y especializado en salud de la Organización de las Naciones Unidas, que sugiere o intenta coordinar distintos mecanismos de salud, y promueve la cooperación científica y tecnológica en materia de salud entre todos los países que son miembros".

Y a diferencia del discurso del mandatario, el politólogo de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) agregó que "las decisiones no son vinculantes y ahí hay una cuestión falaz, porque no le hace perder soberanía a los estados, sino que les sugiere y recomienda, y después uno decide si toma esa decisión o no”.

Puede interesarte

“Primero, Argentina no fue uno de los países que tuvo la cuarentena más larga del mundo, como se dice. Y segundo, la OMS alertó en numerosas ocasiones de los peligros económicos y psicológicos de alargar la pandemia excesivamente, aunque en términos generales y no específicamente a la Argentina”, concluyó.