Los resultados mandan y los proyectos a largo plazo parecen quedar en segundo plano. En este contexto, varios técnicos dejaron su cargo en medio de realidades muy diferentes: algunos por malos resultados, otros por nuevas oportunidades y algunos empujados por el clima caliente que rodea a sus equipos.



Daniel Oldrá – Fin de ciclo en Instituto

Daniel Oldrá puso punto final a su etapa en Instituto de Córdoba tras un acuerdo de común acuerdo con la dirigencia. El balance fue determinante: apenas cuatro victorias en 22 partidos.

La falta de resultados terminó desgastando el vínculo y abrió paso a una nueva etapa. En su lugar asumirá el “traductor” Flores, buscando revertir un presente que compromete las aspiraciones del equipo cordobés

Orsi–Gómez, salida exprés en Newell’s

La dupla técnica Orsi–Gómez tuvo un ciclo tan breve como adverso en Newell's Old Boys. Apenas seis partidos al mando del primer equipo, con solo dos puntos obtenidos y sin victorias, marcaron un desenlace prematuro.

El presente del conjunto rosarino es complejo. La tensión escaló incluso fuera de la cancha, con episodios de violencia por parte de algunos hinchas que reflejan el difícil momento institucional y deportivo.

Eduardo Domínguez, salida con destino internacional

Distinto es el caso de Eduardo Domínguez, quien dejó Estudiantes de La Plata en un contexto mucho más favorable.

Con cinco títulos en su ciclo y la clasificación a la Copa Libertadores asegurada, el entrenador decidió dar un salto en su carrera para asumir en Atlético Mineiro. Su lugar será ocupado por Alexander Medina, en un desafío que mantiene altas las expectativas en La Plata.

Marcelo Gallardo y un adiós que sacude a River

La noticia que más impacto generó fue la de Marcelo Gallardo. El entrenador anunció que el jueves dirigirá su último partido en River Plate.

La falta de resultados y la imposibilidad de encontrar el funcionamiento esperado precipitaron su salida. Mientras tanto, la dirigencia analiza nombres para reemplazarlo: Eduardo Coudet, Hernán Crespo y Santiago Solari aparecen entre los principales candidatos.

Una liga sin paciencia

La presión constante, la obligación de ganar y la impaciencia generalizada vuelven a poner en debate la estabilidad de los proyectos deportivos en el fútbol argentino. La temporada 2026 ya se cobró varias salidas y deja una sensación clara: en el banco, el margen de error es cada vez más chico.



