“Saberes & Cocina del Mar”: un taller para acercar la pesca regenerativa y la alimentación saludable a la comunidad
El Observatorio Alimentario Nutricional de la UNMdP junto a instituciones locales y la start-up EYWA lanzan una propuesta participativa en Mar del Plata para promover el consumo de pescado en los hogares.
El Observatorio Alimentario Nutricional (OAN) de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata anunció el inicio de la actividad de extensión universitaria “Saberes & Cocina del Mar”, en colaboración con el Centro de Extensión Universitario del Puerto (CEU Puerto), la Escuela Primaria para Adultos N° 705 y la empresa marplatense EYWA, maricultura y cría regenerativa del Pez Limón.
Se trata de un taller presencial, creativo y participativo, diseñado para fortalecer los vínculos comunitarios y mejorar la preparación y el consumo cotidiano de pescado en los hogares.
La propuesta estará a cargo del equipo interdisciplinario del Observatorio Alimentario Nutricional de la UNMdP y de los profesionales de EYWA, quienes guiarán un espacio teórico-práctico de cocina integral. Durante la jornada se compartirán conocimientos sobre manipulación segura del pescado, derecho a la alimentación saludable y cultivo regenerativo del Pez Limón, especie cada vez más valorada por chefs internacionales.
Enmarcada en el enfoque de “Una Sola Salud”, la iniciativa busca transformar los sistemas agroalimentarios con una mirada integral que contemple la salud de las personas, los animales, las plantas y el medio ambiente.
Además, el taller será registrado en un video documental para su posterior difusión y divulgación.
Quienes deseen más información pueden comunicarse con la directora del proyecto de extensión, Mg. María Fernanda Pizzini Bontempo, a través del correo electrónico: [email protected]
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión