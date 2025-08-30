Este sábado, la ciudad de Mar del Plata experimentará una jornada con condiciones algo variables, pero sin pronósticos de lluvias significativas. Desde la mañana, se prevé que el cielo se mantenga parcialmente nublado, con algunas nubes que podrían aparecer durante el dia.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados lo que hará que sea un día con sensaciones bastante suaves. Se espera que la máxima no suba demasiado, pero aún así será un buen día para salir y disfrutar de la ciudad. En la tarde, el clima se sentirá fresco, por lo que es recomendable llevar una chaqueta ligera si planeas pasear por la costa.

El viento soplará del sector este-noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 40 km/h en algunos momentos del día. Esto no afectará demasiado las actividades al aire libre, pero quienes vayan a pasar tiempo en la playa deberán estar atentos a las ráfagas, especialmente en zonas más abiertas.

