Este sábado 23 de agosto la temperatura oscilará entre los 4 y 13 grados, mientras que no se anuncian lluvias desde el Servicio Meteorológico Nacional.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 50 KM/H y la nubosidad será variable. Los momentos de mayor presencia de nubes serán en la mañana y la tarde/noche.

Para el domingo se espera que la máxima alcance los 17 grados, pero ya no habrá tanta presencia del sol para el disfrute del día, por lo que se estima que hoy será el mejor día de ambos de este fin de semana.

