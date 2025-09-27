El sábado 27 de septiembre se presentará en Mar del Plata con un clima inestable y marcado descenso de temperatura. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una mínima de 10° y una máxima de 13°, en una jornada que estará acompañada por lluvias y viento intenso.

La probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 40% y el 70% a lo largo del día, con los momentos más inestables concentrados en la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople entre 13 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la mañana, lo que incrementará la sensación térmica de frío.

El panorama anticipa un sábado gris y ventoso, ideal para actividades bajo techo y para extremar precauciones en la vía pública debido a las ráfagas y la posible caída de agua.

