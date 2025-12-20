Este sábado se presenta con condiciones climáticas inestables en Mar del Plata, donde se esperan lluvias y posibles tormentas a lo largo del día, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La temperatura mínima será de 19°, mientras que la máxima alcanzará los 22°. Durante la mañana, el termómetro marcará alrededor de 21° y la probabilidad de precipitaciones será elevada, con valores cercanos al 70%. En ese tramo del día, el viento soplará desde el sector norte.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mejorar levemente, con una disminución en la probabilidad de lluvias y una temperatura que llegará a su pico máximo. El viento, en tanto, rotará al noroeste, manteniéndose las condiciones templadas en la ciudad.

