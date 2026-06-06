El Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy Mar del Plata presentará condiciones de alta humedad, nubosidad persistente y bajas temperaturas, con escasa probabilidad de precipitaciones.

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Para este sábado, la jornada comenzará con niebla durante la mañana, mientras que por la tarde el cielo se mantendrá nublado y hacia la noche mayormente nublado. La temperatura oscilará entre los 12° y 15°, con una mínima de 13° en horas matutinas. El viento soplará del sector este, con velocidades entre 7 y 22 km/h.

En tanto, el domingo se prevé una continuidad de las condiciones de nubosidad, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y nublado hacia la tarde y la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 8° y 13°, con una mínima de 8° por la noche. El viento será predominante del este y sudeste, con intensidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h.

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En ambas jornadas, la probabilidad de precipitaciones será baja, con valores que no superarán el 10%, en un contexto de humedad elevada que alcanzará el 100%.

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