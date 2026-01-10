Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado en Mar del Plata tendrá una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas moderadas y condiciones ventosas, especialmente durante la tarde.

Ads

La temperatura mínima será de 19 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados, configurando un día fresco para la época, ideal para actividades al aire libre con abrigo liviano.

Puede interesarte

En cuanto a las precipitaciones, el organismo oficial indicó una probabilidad mínima de lluvias hacia la tarde y la noche, aunque no se esperan fenómenos significativos.

Ads

Uno de los puntos a tener en cuenta será el viento, ya que durante la tarde se prevén ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km por hora, por lo que se recomienda precaución en zonas costeras y al momento de realizar actividades náuticas o recreativas.

Ads