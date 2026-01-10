Sábado fresco y ventoso en Mar del Plata: máxima de 23° y ráfagas por la tarde
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada mayormente nublada, con baja probabilidad de lluvias hacia la tarde-noche y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km por hora.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado en Mar del Plata tendrá una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas moderadas y condiciones ventosas, especialmente durante la tarde.
La temperatura mínima será de 19 grados, mientras que la máxima alcanzará los 23 grados, configurando un día fresco para la época, ideal para actividades al aire libre con abrigo liviano.
En cuanto a las precipitaciones, el organismo oficial indicó una probabilidad mínima de lluvias hacia la tarde y la noche, aunque no se esperan fenómenos significativos.
Uno de los puntos a tener en cuenta será el viento, ya que durante la tarde se prevén ráfagas que podrían llegar hasta los 50 km por hora, por lo que se recomienda precaución en zonas costeras y al momento de realizar actividades náuticas o recreativas.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión