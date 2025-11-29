El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este sábado en Mar del Plata una jornada fresca y mayormente nublada. La temperatura mínima se registró en 12 °C durante las primeras horas, mientras que la máxima alcanzará los 19 °C hacia la tarde. La humedad se mantiene elevada, por encima del 80%, lo que genera una sensación de ambiente pesado en la ciudad.

Los vientos soplarán desde el sector Este, aunque sin mayores complicaciones para el desarrollo de actividades al aire libre. El cielo permanecerá cubierto gran parte del día, con escasa presencia de sol y condiciones estables que se sostendrán durante la tarde.

De cara al domingo, el panorama será similar en cuanto a temperaturas y nubosidad. Sin embargo, hacia la noche se espera un cambio en las condiciones, con probabilidad de lluvias que podrían extenderse durante la madrugada del lunes.

