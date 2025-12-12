El partido entre el “Decano” y el “Cervecero” se jugará en el Estadio José María Minella desde las 16, en un partido que promete ser apasionante. En el partido de ida los equipos igualaron 1-1 con goles de Esteban de Olivera y de Bruno Lobasso.

En la previa del encuentro ambos equipos recuperaron jugadores pero también se enfrentan a importantes bajas de cara a la final.

El “Cervecero” podrá contar con una de sus figuras a lo largo del campeonato Brandon Vargas luego de perderse la final de ida por la expulsión contra Banfield en la final del Torneo Clausura. Por otro lado, perderán a su capitán Bruno Vallejos que llegó a la quinta amarilla y no podrá disputar el partido del año.

Por el lado del bi campeón, todo parece indicar que recuperarán a un histórico como Cristian Álvarez. El que está en duda es Enzo Vertiz, una de las figuras, que sufrió una lesión en el partido contra Racing de Olavarría por el Torneo Regional Amateur.

En la previa de la Super final, desde las 14 en el estadio se disputará la final del fútbol femenino entre Cadetes y Aldosivi.

