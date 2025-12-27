Mar del Plata tendrá este sábado 27 de diciembre una jornada con condiciones climáticas favorables.

Ads

La temperatura oscilará entre una mínima de 19 grados y una máxima de 25 grados, en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y la playa.

Además, se prevén vientos moderados, con velocidades que irán de 13 a 22 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvias será baja, lo que refuerza el buen pronóstico para el cierre de la semana en la ciudad.

Ads

Ads