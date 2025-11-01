Sábado con mañana con inestable y mejoras hacia la tarde
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cambiante para este inicio de noviembre. Se esperan lluvias durante la mañana, viento con ráfagas intensas y un gradual mejoramiento hacia la tarde-noche.
El sábado comenzará en Mar del Plata con condiciones de inestabilidad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay probabilidad de lluvias durante la mañana, en un contexto de cielo mayormente nublado y una temperatura mínima prevista de 11 grados.
Además, se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución en la vía pública, especialmente para quienes se trasladen en vehículos o circulen por la costa.
Con el correr del día, las condiciones comenzarán a mejorar. Hacia la tarde se espera una disminución de la nubosidad y el cese de las precipitaciones, con un clima más estable que se prolongaría durante la noche. La temperatura máxima alcanzaría los 24 grados.
De esta manera, el fin de semana en la ciudad inicia con un tiempo variable, pero con perspectivas favorables para quienes planean actividades al aire libre en la segunda mitad del día.
