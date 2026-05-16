El Servicio Meteorológico Nacional anticipó para este sábado en Mar del Plata una jornada con lluvias aisladas por la mañana, cielo nublado hacia la tarde y condiciones mayormente nubladas durante la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 8° y los 13°.

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Durante la mañana habrá lluvias aisladas, con una temperatura de 8° y vientos del sudeste entre 23 y 31 km/h, y posibles ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde, el cielo estará nublado, con una temperatura máxima de 13°C. La probabilidad de precipitaciones será baja y el viento continuará del sudeste con ráfagas de hasta 50 km/h.

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Por la noche, las condiciones se estabilizarán con cielo mayormente nublado y una temperatura de 9°. No se prevén lluvias, mientras que el viento rotará al sur y será leve.

Para el domingo, en tanto, se espera una jornada sin precipitaciones, con cielo entre algo y parcialmente nublado durante todo el día, temperaturas entre los 5° y los 13° y vientos predominantes del sector sur y sudoeste, con intensidades de entre 7 y 22 km/h.

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