Mar del Plata vivirá este sábado una jornada de tiempo fresco y con inestabilidad hacia el cierre del día, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ads

La temperatura mínima se ubicará en 9 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado a lo largo de la jornada.

Puede interesarte

En cuanto al viento, se esperan intensidades de hasta 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que podría generar condiciones poco favorables para actividades al aire libre.

Ads

La probabilidad de precipitaciones se concentra hacia la noche, cuando podrían registrarse lluvias aisladas en distintos puntos de la ciudad.

Ads