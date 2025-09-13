Sábado fresco, con viento y lluvias por la noche
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este sábado 13 de septiembre una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas que oscilarán entre los 9° y 17°, vientos de hasta 31 km/h con ráfagas de 50 km/h y probabilidades de lluvias hacia la noche.
Mar del Plata vivirá este sábado una jornada de tiempo fresco y con inestabilidad hacia el cierre del día, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La temperatura mínima se ubicará en 9 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado a lo largo de la jornada.
En cuanto al viento, se esperan intensidades de hasta 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que podría generar condiciones poco favorables para actividades al aire libre.
La probabilidad de precipitaciones se concentra hacia la noche, cuando podrían registrarse lluvias aisladas en distintos puntos de la ciudad.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión