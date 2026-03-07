El Servicio Meteorológico Nacional informó que este sábado se registrará una jornada templada en Mar del Plata, con una temperatura máxima de 22° y una mínima de 11°, cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el tiempo continuará con características similares a las de los últimos días, aunque con un tono más cercano al otoño, que parece anticiparse en la ciudad.

Además, se prevé que los vientos alcancen velocidades máximas de 31 kilómetros por hora y soplen desde los sectores este y noroeste.

Para el domingo se esperan condiciones meteorológicas similares, aunque con la posibilidad de ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

