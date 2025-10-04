Sábado con 22 grados de máxima y lluvias hacia la tarde-noche
El Servicio Meteorológico anticipa una jornada agradable por la mañana, pero con aumento de nubosidad, vientos moderados y probabilidades de precipitaciones hacia el cierre del día.
Este sábado 4 de octubre en Mar del Plata se presentará con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados, en una jornada que comenzará con condiciones relativamente estables y cielo parcialmente nublado.
Sin embargo, hacia la tarde-noche se prevé la llegada de lluvias y precipitaciones, acompañadas por vientos que podrían alcanzar los 41 km/h, lo que podría generar algunas complicaciones en la circulación y actividades al aire libre.
De acuerdo con el pronóstico, el mejor momento del día para aprovechar al aire libre será durante la mañana y el mediodía, antes del ingreso de las precipitaciones.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión