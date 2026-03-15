Esta noche se entregan los premios Oscar, una ceremonia que décadas atrás generaba gran expectativa y que ahora sobrevive como un espacio para hacer bromas en redes sociales. Sin embargo, la noche de hoy puede ser un momento histórico para la estatuilla: en 98 años sería la primera vez que un director negro, Ryan Coogler, se lleve el premio a la Mejor Dirección -por su trabajo en Pecadores-. ¿Ocurrirá? No se sabe, pero lo cierto es que se siente más cerca que nunca.

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Desde que se estrenó en abril del año pasado, la película protagonizada en duplicado por Michael B. Jordan generó ruido de premios en la prensa norteamericana. Solo hubo que esperar un año bastante flojo para confirmar que este film de gángsters mezclados con vampiros tendría su lugar confirmado y no solo eso, se convirtió en el principal favorito cuando en enero se anunciaron las nominaciones y batió el récord: disputa 16 rubros. Ninguna película había logrado semejante reconocimiento en 98 años.

Solo la presencia de Una batalla tras otras, del histórico perdedor Paul Thomas Anderson, puede darle pelea y, de hecho, fue la gran favorita durante mucho tiempo, hasta que las encuestas comenzaron a decir lo contrario. De hecho parecía que Leonardo DiCaprio se llevaba un nuevo Oscar, pero luego se comentó que lo perdería a manos de Timothée Chalamet… ahora cancelado por unas declaraciones pavotas y dejándoselo en bandeja a Jordan -dicen-.

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Pero vamos a lo que importa. Si bien el candidato número uno en el rubro Dirección sigue siendo Anderon, la verdad es que con el paso de las semanas Pecadores ha ido ganando en consideración. Eso incluye la figura de Coogler, el séptimo director negro en conseguir la dicha de ser nominado. Coogler llamó la atención desde su primer largo, el indie Fruitvale Station, y rápidamente se posicionó en el mainstream dirigiendo Creed, aunque siempre con un toque autoral, dividiéndose entre su pretensión como artista y su búsqueda del gran público: lo demostró con las dos películas de Pantera Negra para Marvel, la primera -de hecho- nominada al Oscar a Mejor Film.

Como dijimos, de llevarse la estatuilla esta noche como Mejor Dirección, Coogler sería el primer director negro en ganar en ese rubro en 98 entregas del premio de la Academia. Antes de Coogler tuvieron el honor de las nominaciones John Singleton por Boyz n the Hood (1991), Lee Daniels por Preciosa (2009), Steve McQueen por 12 años de esclavitud (2013), Barry Jenkins por Luz de luna (2016) -la noche del recordado incidente de La La Land-, Jordan Peele por ¡Huye! (2017) y Spike Lee por El infiltrado del KKKlan (2018).

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Como verán, hubo que esperar más de 60 años para que un negro fuera nominado a Mejor Dirección. De hecho, Singleton tuvo el particular placer de ser la persona más joven nominada en ese rubro, con solo 24 años.

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Si fueron pocos directore negros los nominados, con las películas dirigidas por negros pasa más o menos lo mismo. Recién la primera en estar nominada a Mejor Film fue Preciosa, y luego le siguieron 12 años de esclavitud, Selma de Ava DuVernay, Fences de Denzel Washington, Luz de luna, ¡Huye!, Pantera negra de Ryan Coogler, El infiltrado del KKKlan, Judas y el mesías negro de Shaka King y Rey Richard de Reinaldo Marcus Green. Solo 12 años de esclavitud y Luz de luna se llevaron el gran premio.

Tal vez los votantes hayan decidido dividir los premios y Una batalla tras otra gane en Dirección y Pecadores en Película. Sin embargo, si se tiene en cuenta la reciente tendencia del Oscar a dar gestos en lugar de reconocimientos, es probable que la del 15 de marzo de 2026 sea recordada como la primera vez que un director negro ganó el Oscar. Y puede, también, que a las pocas horas ya nadie se acuerde.