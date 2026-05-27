El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y la Dirección de Vialidad, avanza con la obra de transformación en autovía de la Ruta Provincial 11 entre Villa Gesell y Mar Chiquita, mediante la construcción de una segunda calzada y la repavimentación del trazado existente para mejorar la seguridad vial y la conectividad en este corredor clave.

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La intervención contempla la duplicación de calzada en una extensión de 72,4 kilómetros, junto con la ejecución de banquinas pavimentadas en ambos sentidos y la incorporación de sistemas de retornos cada 3,5 kilómetros.

Además, se prevé la duplicación de 7 puentes sobre cursos hídricos y la construcción de 54 alcantarillas, con el objetivo de optimizar la infraestructura hidráulica y garantizar la durabilidad de la traza.

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En paralelo, se remodelarán las intersecciones en los accesos a Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas, y se construirá una nueva rotonda en el acceso a Mar Chiquita, mejorando la circulación y reduciendo riesgos en puntos críticos.

Roberto Caggiano, administrador de Vialidad bonaerense, aseguró que “la nueva Autovía permitirá potenciar el desarrollo turístico y económico de los municipios que atraviesan este corredor y mejorar la seguridad vial de miles de personas que visitan la costa atlántica en verano”.

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La obra se desarrolla en dos tramos: la Sección I, desde la rotonda de acceso a Villa Gesell hasta el Canal 5, con una extensión de 39,4 kilómetros; y la Sección II, desde el Canal 5 hasta Mar Chiquita, con 33 kilómetros.

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La Ruta Provincial 11, que se extiende a lo largo de 583 kilómetros y atraviesa 17 municipios, constituye una vía estratégica para el crecimiento de las localidades costeras, por lo que su transformación en autovía permitirá mejorar la conectividad regional y fortalecer la actividad económica vinculada al turismo.