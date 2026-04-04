El Gobierno de Vladimir Putin aplica nuevas medidas que limitan el acceso a redes y plataformas, y aumentan la vigilancia sobre lo que hacen los usuarios.

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En el país se bloquean servicios internacionales y se restringe el uso de aplicaciones extranjeras, mientras se promueve el uso de herramientas locales controladas por el Estado. esto permite seguir de cerca la actividad de las personas, desde lo que publican hasta con quién se comunican.

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También hay mayores controles sobre los datos personales y los pagos digitales, lo que amplía la capacidad de supervisión. Al mismo tiempo, las normas son cada vez más estrictas con los contenidos, por lo que publicaciones críticas pueden ser eliminadas o sancionadas.

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Este esquema reduce el acceso a información independiente y limita la libertad de expresión. Además, genera un entorno donde los usuarios saben que pueden ser monitoreados, lo que influye en lo que dicen y hacen en internet.

Con estas medidas, el país avanza hacia un sistema digital más cerrado, con fuerte presencia del Estado y menor margen de privacidad para la población.

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