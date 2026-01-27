El embajador de Rusia en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, afirmó que Nicolás Maduro fue traicionado por integrantes de su propio entorno, quienes habrían realizado tareas de inteligencia para Estados Unidos y luego escapado del país. Según sostuvo, Moscú conoce la identidad de todos los involucrados.

“Lo que ocurrió puede calificarse claramente como una traición. Hubo personas que no hicieron todo lo que podían y que trabajaron de manera sistemática para la inteligencia estadounidense. Conocemos los nombres de esos traidores que huyeron de Venezuela”, denunció el diplomático ruso.

Maduro fue capturado el 3 de enero, junto a su esposa Cilia Flores, durante un operativo militar estadounidense en Caracas. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos y, tres días después, se presentaron ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, para luego quedar alojados en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

El exmandatario venezolano enfrenta graves cargos, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para utilizar esas armas en apoyo de actividades criminales. Deberá volver a comparecer ante la Justicia el 17 de marzo.

Qué dijo Rusia sobre el operativo en Caracas

En declaraciones al canal ruso Rossiya 24, citadas por el portal venezolano El Pitazo, Melik-Bagdasárov aseguró que Venezuela intentó repeler el ataque y que se realizaron al menos dos disparos con sistemas antiaéreos rusos contra las tropas estadounidenses.

Sin embargo, aclaró que ambos disparos fallaron por la falta de capacitación del personal militar venezolano. “Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla”, expresó con dureza.

El embajador responsabilizó directamente a las fuerzas armadas locales por no contar con la formación suficiente para operar los sistemas de defensa antiaérea rusos Iglá. Aun así, remarcó que la cooperación militar entre Moscú y Caracas sigue vigente: “No se ha cancelado”, concluyó.

