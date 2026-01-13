La firma Roszarubezhneft respondió a los planteos del gobierno de Donald Trump y sostuvo que todos los activos que desarrolla en Venezuela son propiedad de Rusia. Desde Moscú remarcaron que la compañía continuará operando y cumpliendo compromisos con sus socios internacionales.

Ads

Según informó la agencia estatal TASS, el gobierno ruso respaldó la postura empresarial y dejó en claro que no aceptará condicionamientos externos sobre sus inversiones energéticas en territorio venezolano, en un contexto de creciente presión internacional tras recientes movimientos de Washington en la región.

Puede interesarte

El conflicto se da en medio de un escenario político delicado en Venezuela, marcado por la liberación de presos políticos y una mayor exposición internacional del régimen. En ese marco, el control de los recursos energéticos volvió a colocarse en el centro de la disputa entre las principales potencias.

Ads

Desde el Kremlin, el gobierno de Vladimir Putin considera estratégicos los activos petroleros en Venezuela, tanto por su peso económico como por su valor geopolítico en América Latina, una región donde Moscú busca sostener influencia frente a Estados Unidos.

La ratificación rusa suma un nuevo capítulo a la pulseada diplomática y económica entre Moscú y Washington, con Venezuela como escenario clave y el petróleo como eje de una disputa que promete seguir escalando en los próximos meses.

Ads

Fuente: TN