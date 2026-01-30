El embajador de Rusia ante la Organización de las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, comparó la crisis que atraviesa Cuba con la situación que derivó en la caída del régimen venezolano y aseguró que “en Venezuela tuvo lugar una traición”, en referencia a la captura de Nicolás Maduro.

Ads

En declaraciones a la televisión rusa, Nebenzia sostuvo que en Cuba no existen “traidores” que colaboren con Estados Unidos, y marcó una diferencia tajante con lo ocurrido en Venezuela. “En Venezuela, sin duda, tuvo lugar una traición. Una parte de los altos funcionarios traicionó al presidente. Ese numerito no funcionará en Cuba”, afirmó.

El diplomático recordó que Maduro es considerado uno de los principales aliados del Kremlin en América Latina, mientras que Cuba ocupa un rol secundario pero estratégico. Moscú reclama la liberación del ex mandatario venezolano, aunque el presidente Vladimir Putin evitó hasta ahora críticas directas contra su par estadounidense, Donald Trump.

Ads

Las declaraciones de Nebenzia se producen en medio de un escenario de fuerte tensión regional, atravesado por la escasez de petróleo en Cuba y por las nuevas restricciones económicas impuestas por Washington, que incluyen aranceles a los países que vendan o suministren crudo a la isla. El régimen cubano rechazó esas medidas y las calificó como “una amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad.

Según datos del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Rusia suministró a Cuba alrededor de 6.000 barriles diarios de petróleo durante 2024, un aporte clave en un contexto de apagones y crisis energética. Desde el Kremlin advirtieron además que un eventual bloqueo total de Estados Unidos sería “alarmante” y podría agravar la situación humanitaria.

Ads

En ese marco, Putin reiteró el respaldo de Moscú a la soberanía y la independencia de La Habana y recordó que Rusia y Cuba firmaron en 2025 un acuerdo de cooperación militar, consolidando su vínculo estratégico.

Del lado estadounidense, Trump fue aún más lejos y aseguró que “Cuba no podrá sobrevivir” si se mantiene el endurecimiento de las sanciones. Aunque evitó hablar de un “ahogamiento” deliberado, describió al país caribeño como “una nación en decadencia” y defendió las medidas para incrementar la presión económica tras el corte del suministro venezolano.

La comparación lanzada por Rusia vuelve a poner en primer plano el impacto geopolítico de la caída de Maduro y el futuro inmediato de Cuba, atrapada entre la crisis energética, el aislamiento internacional y una escalada de tensiones con Estados Unidos.

Ads

Puede interesarte

Fuente: Infobae