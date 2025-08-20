Tres diputados de La Libertad Avanza (LLA) rompieron hoy el bloque y decidieron conformaron uno nuevo, bajo el nombre “Coherencia”, junto a una ex libertaria.

La ruptura dejará a LLA con 36 diputados conducidos el cordobés Gabriel Bornoroni, mientras que los diputados que se desmarcaron son la bonaerense Marcela Pagano, el puntano Carlos D’Alessandro y el formoseño Gerardo González, quienes se unirán a Lourdes Arrieta.

En un comunicado, señalaron: “Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”.

Los legisladores Pagano y D’Alessandro dieron quórum en la sesión de hoy, votaron a favor de la habilitación sobre tablas y luego el rechazo al veto presidencial de la emergencia en Discapacidad, mientras que González estuvo ausente en el recinto.

Fuente: Noticias Argentinas