Pichot símbolo del seleccionado argentino

El ex jugador del Club Atlético de San Isidro (CASI) y referente indiscutido del rugby argentino ocupó un lugar destacado en el ranking internacional gracias a su liderazgo, visión de juego y trascendencia dentro y fuera de la cancha.

Pichot fue el capitán del seleccionado argentino que logró el histórico tercer puesto en la Copa Mundial de Rugby de 2007, disputada en Francia. En aquel certamen, Los Pumas sorprendieron al mundo tras vencer en dos oportunidades al anfitrión y consolidarse como una potencia emergente del hemisferio sur. Ese logro marcó un antes y un después para el rugby argentino a nivel global.

Desde el sitio británico destacaron que el ex medio scrum “llevó a Argentina a la fama mundial” y subrayan que su mayor conquista como capitán fue precisamente la campaña mundialista de 2007, considerada una de las gestas más importantes en la historia del deporte argentino.

A lo largo de su carrera internacional, Pichot disputó cuatro Copas del Mundo (1995, 1999, 2003 y 2007) y también brilló en el rugby europeo, donde fue figura en clubes como el Stade Français y el Bristol Rugby.

Además, al igual que Hugo Porta, integra el Salón de la Fama del rugby mundial, un reconocimiento reservado para las máximas leyendas del deporte.

La distinción reafirma el legado de Pichot como uno de los jugadores más influyentes en la historia del rugby argentino y como un referente que trascendió generaciones.

