El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que no sabe si Rusia quiere realmente poner fin a la guerra en Ucrania, durante su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, celebrada en Alemania, con el conflicto próximo a cumplir cinco años.

“No sabemos si los rusos van en serio con la idea de acabar con la guerra”, sostuvo el funcionario, mientras Washington continúa presionando en favor de un acuerdo de paz.

Rubio buscó tranquilizar a los socios europeos al asegurar que Estados Unidos pretende “vigorizar” la relación transatlántica para que una Europa fuerte acompañe a Washington en la renovación del orden mundial. “No buscamos separarnos, sino vigorizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia humana. Queremos una alianza revitalizada”, afirmó.

El jefe de la diplomacia estadounidense adoptó un tono conciliador ante líderes europeos, en un contexto marcado por recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre política exterior. “Y aunque estamos dispuestos, si es necesario, a hacerlo solos, preferimos y esperamos hacerlo junto a ustedes, nuestros amigos de Europa. No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos hace débiles a nosotros”, agregó.

En su intervención, Rubio cuestionó con dureza la “inmigración masiva”, las políticas climáticas que, según dijo, “empobrecen a nuestros pueblos”, y el libre comercio que “desindustrializó Europa y Estados Unidos en beneficio de rivales y adversarios”. También destacó la conexión “espiritual y cultural” entre ambos lados del Atlántico, basada en la lengua, el cristianismo y el origen europeo de millones de estadounidenses.

Asimismo, lanzó críticas contra la ONU, al sostener que no ha tenido respuestas eficaces ante conflictos como Gaza y Ucrania ni frente al programa nuclear iraní. Señaló además que la institución conducida por António Guterres no actuó ante lo que definió como una amenaza a la seguridad representada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

El discurso marcó un giro respecto del pronunciado un año atrás por el vicepresidente estadounidense, quien había acusado a Europa de poner en riesgo su seguridad por su política migratoria. En paralelo, los países europeos de la OTAN, con excepción de España, acordaron aumentar su gasto militar al 5% del PBI, en línea con las exigencias de Trump.

En la antesala del encuentro, el secretario general de la alianza, Mark Rutte, afirmó que “una Europa fuerte en una OTAN fuerte significa que el vínculo transatlántico será más fuerte que nunca”. A su vez, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consideró que el bloque debe “pasar a la velocidad superior” y asumir mayores responsabilidades en materia de Defensa.

Fuente: con información de Infobae