Rubén Magnano está en Mar del Plata y será parte de un evento singular en nuestra ciudad. En el contexto del V Congreso Internacional de Ciencias de la Motricidad que organiza el ICAQ (Instituto Club Atlético Quilmes), brindará una charla abierta desde las 16 en el “José Martínez” de la sede “cervecera”.

En contacto con los medios antes de brindar este espacio para los marplatenses y también de cerrar el Congreso, habló en conferencia de prensa sobre la importancia de la educación y que los clubes generen esos espacios: “los clubes son las células fundamentales, celebro que se haga docencia y que se generen estos espacios para hablar sobre la educación”. Además, destacó el hecho de contar experiencias que resulta un punto clave para el técnico campeón olímpico: “La experiencia es el valor agregado que no queda en un concepto sino que está avalado por hechos, las experiencias vividas en selección durante 12 años son un aval interesante”.

Sabiendo que tendrá por delante un ida y vuelta con los marplatenses, puntualizó la importancia del deseo de escuchar en situaciones como una charla abierta: “es muy importante las ganas de aprender del que está del otro lado porque uno tiene que ir leyendo lo que pasa en una charla para saber en que temas debe atacar, porque también se puede atacar para bien”.

Como profesor de educación física también brindó su opinión respecto del uso de la tecnología en el desarrollo de los niños: "más allá del deporte, tenemos que pensar que pasa hoy con la educación física. Estoy muy preocupado por la continuidad de tiempo ante las pantallas, yo nunca hubiera dejado que el teléfono ingrese al aula por ejemplo. Es un elemento que interrumpe y distrae; pero es algo social porque cuando el niño está incordioso lo primero que hacemos es darle el teléfono o la tablet para que mire dibujos".

En el contexto de los 20 años que está cumpliendo la Generación Dorada desde aquella medalla de oro conseguida por el Seleccionado Argentino de Básquet en Atenas 2004, hay valores de aquél equipo que perduran y lo hacen muy valioso para la historia del deporte argentino. Consultado sobre la oportunidad de rememorar aquello a través de una fecha especial, el cordobés indicó que “si sigue siendo un factor multiplicador es una buena oportunidad, pero no debemos sentarnos en los triunfos, si tener memoria y recordarlos. Ese era un equipo que la gente abrazó por los valores que transmitía. Los integrantes de aquel equipo hoy siguen siendo desafiantes en sus tareas, cerca del deporte o no”, destacó.

Teniendo en cuenta ese factor en particular, hoy es difícil ver a Argentina fuera del Mundial y los Juegos Olímpicos. Sobre ese punto en particular, su opinión fue tan clara como contundente: “en cada proceso hay tres patas que son los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores. Siempre es así. Analizarlo desde afuera no corresponde, pero hay que ver que pasó antes para que lleguemos a este lugar. Hoy nos sentamos a ver los Juegos Olímpicos y el Mundial y vemos selecciones ajenas, es un gran retroceso pero no veo que nadie levante la mano para hacerse cargo”.

Los tiempos cambian, los años pasan pero hay conceptos que Rubén Magnano tiene en claro que son aplicables en cualquier contexto porque resultan fundamentales para cualquier proceso: “una de las cosas más importante es el respeto. Cuando se establecen las reglas en un proceso, es muy importante el respeto y eso es algo que podemos aplicar todo el tiempo”.

Uno de los líderes silenciosos y que quiere la docencia, la cuál ejerció desde muy chico, es un hecho para aprovechar y que suceda en un contexto donde la educación es el factor común, lo hace aún más interesante.