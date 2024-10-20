En el corazón de Mar del Plata, un grupo de mujeres valientes conocido como "Rosas del Mar" ha encontrado en el remo no solo un deporte, sino un camino de recuperación y empoderamiento tras haber enfrentado el cáncer de mama. Con edades que varían entre los 40 y 70 años, estas mujeres demuestran que la fuerza y la solidaridad pueden transformar vidas.

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Fundado por Verónica Cufré, docente de la Escuela Especial Nº 514 "República Argentina", el grupo nació en 2020, cuando ella descubrió que el remo podía ser un aliado clave en la recuperación de pacientes oncológicos. "El movimiento repetitivo de la palada genera el drenaje linfático natural", explica Verónica, refiriéndose a los beneficios físicos que aporta este deporte, respaldados por investigaciones del médico canadiense Donald Mckenzie. Este pionero en el uso del remo para la rehabilitación creó un equipo en 1996 exclusivamente para mujeres que habían sido operadas de cáncer de mama.

Desde los inicios, donde comenzaron con tan solo 15 mujeres, "Rosas del Mar" ha crecido hasta contar con 35 integrantes, todas unidas por la misma lucha. Practican en el Club Atlantis, bajo la supervisión de su instructor, Román Palete, y aprendieron a remar juntas en un bote dragón, una embarcación que no solo representa la tradición china, sino que también simboliza la sincronía y el trabajo en equipo.

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El remo les permitió no solo mejorar su condición física, sino también encontrar un espacio de socialización y bienestar emocional. "Aparte de remar y disfrutar de los beneficios emocionales y físicos, también estamos comprometidas con la concientización sobre el cáncer de mama", afirma Claudia Polinessi, una de las integrantes del grupo.

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, celebrado cada 19 de octubre, "Rosas del Mar" intensifican sus esfuerzos para educar a otras mujeres sobre la importancia de los controles periódicos y la detección temprana.

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"Es fundamental que cada mujer hable sobre su salud en sus espacios más cercanos. Preguntarse mutuamente si se han realizado los chequeos anuales es un primer paso hacia la prevención", enfatiza Claudia. A través de charlas informativas en salitas y comedores, buscan derribar el tabú que aún rodea al cáncer, promoviendo un diálogo abierto y honesto.

La práctica del remo en bote dragón no solo es un ejercicio físico, es un símbolo de resiliencia y un testimonio de que, a pesar de los desafíos, hay un camino hacia la recuperación. Rosas del Mar nos recuerda que la vida después del cáncer puede ser vibrante y llena de propósito. Su compromiso con la salud, el bienestar y la concientización es un faro de esperanza para todas las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

En la lucha contra el cáncer de mama, cada remada es un paso hacia adelante, y cada conversación sobre prevención puede marcar la diferencia. Por ello, es vital que cada mujer tome acción, se informe y se cuide. Juntas, podemos remar hacia un futuro más saludable y consciente.

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