Un hombre de 36 años protagonizó un impactante hecho en Rosario al prenderse fuego frente a una empresa para reclamar el pago de una deuda salarial que, según denunció, llevaba meses sin cobrar.

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El episodio ocurrió en el ingreso a un predio ubicado sobre la avenida Provincias Unidas al 3200, en la zona oeste de la ciudad rosarina. De acuerdo a la reconstrucción, el hombre se atrincheró en una garita de seguridad con un bidón de combustible y un encendedor.

Según trascendió, la víctima había trabajado como vigilante tercerizado y reclamaba el pago de dinero adeudado. En medio de la tensión y antes de que pudieran persuadirlo, se roció con combustible y se prendió fuego, generando una escena de extrema gravedad.

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Personal policial, junto con bomberos, logró sofocar las llamas utilizando extintores, mientras se desplegaba un operativo de emergencia en el lugar.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado con quemaduras graves.

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El hecho quedó registrado en un video que se difundió en las últimas horas y generó conmoción por la crudeza de las imágenes, en medio de un conflicto laboral que terminó de la peor manera.