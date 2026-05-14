Rosario Central derrotó 2-1 a Racing Club en el Gigante de Arroyito y se clasificó a las semifinales del Torneo Apertura. El equipo rosarino se impuso en el alargue tras un partido intenso y cargado de emociones.

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La Academia había comenzado en ventaja gracias a un gol de Matías Zaracho a los 40 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Central reaccionó en el complemento y llegó al empate por medio de Gastón Ávila.

En el inicio del segundo tiempo suplementario apareció Enzo Copetti para marcar el 2-1 definitivo y desatar la fiesta en Arroyito. El delantero aplicó la “ley del ex” ante su antiguo club y selló la clasificación del Canalla.

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Racing terminó una noche complicada con las expulsiones de Marco Di Césare y Adrián Martínez. Rosario Central ahora enfrentará a River Plate en semifinales, en un cruce que se jugará en el estadio Monumental.

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