El hockey marplatense sigue recibiendo buenas noticias con jugadoras que son citadas para ser vistas por los cuerpos técnicos de Seleccionados Nacionales. Hace poco se conocía que Dolores Segovia hará una concentración y amistosos con Chile en la categoría Sub-18 y ahora, Rosario Amore recibió una noticia similar.

La jugadora de IAE Club fue incluida en una lista de 32 jugadoras que harán la primera instancia de trabajo en el 2025 en una Concentración Nacional Junior que servirá a su vez de evaluación.

La misma se realizará desde el 10 de marzo próximo en el Central Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y estará a cargo de Juan Martín “El Gato” López, entrenador del equipo nacional junior.

Sin dudas para Rosario Amore, habitual integrante de la Selección de Mar del Plata en esa categoría, será una experiencia inolvidable y habló al respecto con Marca Deportiva: “estoy contentísima por la convocatoria. Me tomo por sorpresa, no me lo esperaba; llegó un día para el otro”.

Además se refirió a sus expectativas personales con esta experiencia nueva: “Es un sueño ir a entrenar en Buenos Aires, es algo por lo que entreno todos los días, estoy muy agradecida porque es una oportunidad enorme”. Tampoco se resta mérito en esta convocatoria: “Sé que también es fruto y un reconocimiento a lo que vengo haciendo. Es para ir sumando experiencia, ir conociendo cómo son las cosas allá”.

Sabía que tenía que entrenarse al máximo y estar preparada porque las oportunidades podían aparecer en el camino y eso fue lo que hizo: “vengo preparando muy bien, ya hace un mes y pico, arrancamos la pretemporada con el club y también vengo haciendo cosas por fuera de eso para estar al 110 % cuando me toque ir allá. Voy con muchas ganas de disfrutar y vivir la experiencia al 100%”.

Esta primera concentración incluye muchas jugadoras del interior del país, como así también de Buenos Aires, pero hay representación para Tandil, Rosario, Mendoza, San Juan, Córdoba, Tucumán y Salta.

El esfuerzo cotidiano, el crecimiento y la capacitación tiene sus frutos porque los Planes Nacionales hacen que estas jugadoras estén más al alcance de los cuerpos técnicos nacionales. Ahora la marplatense tendrá la oportunidad de mostrarse durante cuatro jornadas de intensa actividad.