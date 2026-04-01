El procedimiento fue realizado por personal de Patrulla Municipal y un efectivo policial afectado a tareas de prevención en la jurisdicción de la comisaría primera. Todo comenzó en Santa Fe al 1800, donde un testigo advirtió que un hombre había violentado un auto y escapaba corriendo luego de ser enfrentado.

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Con las características aportadas, los agentes lograron localizar al sospechoso en la zona de San Martín y Mitre. Allí fue interceptado y, según se informó, en ese momento arrojó al suelo un crique automotor con su estuche, elemento que habría sido sustraído del vehículo.

El imputado, de 26 años y en situación de calle, fue reducido en el lugar, identificado y posteriormente aprehendido.

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Poco después se presentó la víctima, un hombre de 65 años, quien relató que sorprendió al acusado dentro de su Volkswagen. De acuerdo con su testimonio, al intentar evitar el robo se produjo un forcejeo en el que sufrió una lesión en una mano, por la que debió recibir asistencia médica. El diagnóstico presuntivo indicó una fractura en el quinto metatarsiano.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, encabezada por el fiscal Facundo De La Canale, que dispuso actuaciones por robo, la notificación de la formación de causa, el secuestro del elemento recuperado para su restitución al damnificado y el traslado del aprehendido a sede judicial.

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