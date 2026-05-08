Un hombre de 25 años fue detenido tras romper la vidriera de un local de indumentaria masculina ubicado en Belgrano al 3100 y escapar con varias prendas de vestir.

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Según informaron fuentes oficiales, el hecho fue advertido a través de un llamado al 911 que alertó sobre un sujeto que había provocado daños en el frente del comercio y huido con una bolsa en sus manos.

A partir de esa información, efectivos policiales realizaron un operativo en la zona y lograron interceptarlo en San Luis entre Belgrano y Rivadavia.

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Durante la requisa encontraron una bolsa negra con tres prendas que todavía tenían las etiquetas del negocio: una polera blanca, una campera gris y un saco verde con corderito.

Además, los policías observaron que el hombre presentaba cortes en una de sus manos y que dos de las prendas tenían manchas de sangre.

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La Fiscalía de Flagrancia inició una causa por robo y ordenó el secuestro de la mercadería y las actuaciones correspondientes.

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