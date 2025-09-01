El squash argentino volvió a subirse al podio en el Campeonato Panamericano Senior disputado en Río de Janeiro y entre los protagonistas estuvieron los marplatenses Leandro Romiglio y Antonella Falcione. Romiglio sumó dos preseas de bronce, mientras que Falcione completó una valiosa experiencia internacional tanto en dobles como en la competencia por equipos femeninos.

En el cuadro de dobles, Romiglio hizo pareja con Robertino Pezzota y debutaron directamente en octavos de final, donde superaron con claridad a la dupla de Islas Vírgenes Henderson-Reich por 2-0. En cuartos de final repitieron victoria, esta vez ante los estadounidenses Huang-Khan por 2-1, lo que les permitió meterse entre los cuatro mejores del continente. En semifinales cayeron ajustadamente frente a los colombianos Vargas-Palomino por 2-1, resultado que les aseguró la medalla de bronce.

El marplatense también integró el equipo masculino junto a Jeremías Azaña, Miguel Pujol y Pezzota. Argentina debutó en octavos con triunfo 2-0 sobre Guyana y en cuartos repitió con idéntico marcador frente a Barbados. En la semifinal, Perú fue más sólido y se impuso 2-0, dejando al conjunto albiceleste en el tercer puesto y sumando así otro bronce para Romiglio. En la prueba individual, en tanto, no pudo avanzar de la segunda ronda.

Por su parte, Antonella Falcione participó en dobles mixto junto a Miguel Pujol, llegando hasta los cuartos de final tras una buena actuación. Además, en la competencia por equipos femeninos integró el cuarteto nacional con Pilar Etchechoury, Paula Rivero y Candela Bernard. En octavos vencieron a Guyana por 2-0, pero en cuartos se toparon con la potencia de Canadá, que se impuso con autoridad y dejó afuera a las argentinas. En el cuadro individual Falcione se despidió en la primera ronda.

De esta manera, los representantes marplatenses fueron parte de una destacada cosecha para la delegación nacional, que cerró el torneo con tres medallas de bronce gracias a los podios en singles, dobles y equipos

