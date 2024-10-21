En una nueva presentación por el Circuito PSA de Squash, el marplatense Leandro Romiglio tuvo una exigencia de primer nivel al participar en el US Open 2024 que se desarrolla en Filadelfia.

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El representante de Casal Squash está iniciando una nueva etapa de torneos que corresponden a la gira norteamericana y que incluía este importante evento de nivel Platino para el Circuito que es la más alta en cuanto al dinero y los puntos que entrega para el ranking.

El sorteo le puso ya en primera rueda un partido de alta exigencia porque le tocó enfrentarse con el octavo pre-clasificado del cuadro principal, el egipcio Mohamed Elshorbagy que, en un partido parejo terminó sumando la victoria por 3-0.

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Pudo pelear mientras pudo el marplatense pero en los momentos claves de los parciales, marcó la diferencia el africano para consumar la victoria por 11-7, 12-10 y 11-8.

Para Romiglio habrá continuidad dentro de esta gira por el norte del continente ya que el siguiente paso que dará es competir dentro del Torneo de categoría Cobre que se realizará en la ciudad canadiense de Toronto.

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Actualmente, su ranking es 34 del mundo por lo que estamos hablando de uno de los deportistas destacados en el Circuito y que se ha establecido desde hace un tiempo a esta parte, entre los 40 jugadores más importantes en el plano internacional.