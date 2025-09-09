Luego de su participación en el Campeonato Panamericano de Squash, el marplatense Leandro Romiglio volvió a la competencia en el PSA World Tour disputando la qualy de un torneo de categoría Diamante que se disputa en Egipto.

La ciudad de Giza es sede de un evento de gran nivel denominado CIB Egyptian Squash Open donde el ranking del jugador de nuestra ciudad le permitía soñar con meterse en el cuadro principal jugando algunos partidos previamente.

Como octavo pre-clasificado de la qualy, Romiglio inició su camino con un triunfo ante el suizo David Bernat por 3-1 en un largo encuentro que se extendió durante 65 minutos. Los parciales fueron 11-5, 9-11, 15-13 y 11-9.

Ya en la segunda ronda se cruzó con el egipcio Yassin Elshafei que era el 15° en la siembra previa del cuadro de qualy y ahí tuvo un partido más complejo que terminó ganando el jugador local por 3-1 con parciales 14-12, 5-11, 11-5 y 11-8 luego de 41 minutos de juego.

Si bien quedó eliminado a un par de pasos de entrar al cuadro principal es una experiencia más que suma en una temporada que recién empieza y donde intentará volver a consolidarse dentro del circuito luego de haber superado una lesión en su hombro.

Ya con base en España y no en República Checa como en las últimas temporadas, tendrá por delante dos torneos más confirmados: la NASH Cup 2025 desde el 24 de septiembre y luego el Open Squash Classic en octubre.