La tenista marplatense Solana Sierra tuvo un debut destacado en el Masters 1000 de Roma al imponerse con autoridad sobre la alemana Tamara Korpatsch por 6-3 y 6-1 en la primera ronda. Con un juego sólido, logró avanzar sin complicaciones a la siguiente instancia.

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En el cuadro masculino también hubo participación argentina: Sebastián Báez consiguió avanzar, mientras que Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti quedaron eliminados.

Por su parte, el marplatense Francisco Comesaña no pudo sostener su buen rendimiento tras la clasificación y cayó en su debut en el cuadro principal frente al alemán Jan-Lennard Struff por 6-2 y 6-4.

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De esta manera, la jornada en Roma dejó un saldo dispar para los representantes de Mar del Plata: una victoria contundente en el cuadro femenino y una eliminación en el masculino, aunque con el mérito previo de Comesaña de haber superado la qualy.

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