Roma: Solana Sierra brilló y Comesaña no pudo avanzar
Los deportistas marplatenses tuvieron acción en el Masters 1000. Triunfo sólido de Sierra y eliminación de Comesaña tras superar la qualy.
La tenista marplatense Solana Sierra tuvo un debut destacado en el Masters 1000 de Roma al imponerse con autoridad sobre la alemana Tamara Korpatsch por 6-3 y 6-1 en la primera ronda. Con un juego sólido, logró avanzar sin complicaciones a la siguiente instancia.
En el cuadro masculino también hubo participación argentina: Sebastián Báez consiguió avanzar, mientras que Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti quedaron eliminados.
Por su parte, el marplatense Francisco Comesaña no pudo sostener su buen rendimiento tras la clasificación y cayó en su debut en el cuadro principal frente al alemán Jan-Lennard Struff por 6-2 y 6-4.
De esta manera, la jornada en Roma dejó un saldo dispar para los representantes de Mar del Plata: una victoria contundente en el cuadro femenino y una eliminación en el masculino, aunque con el mérito previo de Comesaña de haber superado la qualy.
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